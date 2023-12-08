Emekli, memur, asgari ücretli... Herkese kötü haberi canlı yayında verdi

Milyonlarca emekli, asgari ücretli ve memur 2024 yılı maaş zamlarını beklerken hem maaş zamları hem de yerel seçim sonrası için kötü haber gazeteci Deniz Zeyrek'ten canlı yayında geldi.

Türkiye 2023 yılına veda etmeye hazırlanırken her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son günlerinin ana tartışma konusu, asgari ücret, emekli, memur zamları oldu.

Türkiye'de her gün biraz daha zorlaşan geçim şartları nedeniyle milyonlarca çalışan yeni yıl zam oranına odaklanmışken Sözcü TV canlı yayınında gazeteci Deniz Zeyrek asgari ücret zammı, emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı için rakam vererek "Korkunç bir kemer sıkma politikasına gidiyoruz" dedi.

İşte Deniz Zeyrek'in açıklamaları:

Asgari ücret zammı

"Ben söyleyeyim asgari ücreti 15 bin 800 TL yapmayı düşünüyorlardı. Aldıkları karar bu yöndeydi. Ama şimdi yılda 1 kere artırılacak gibi bir tavır ortaya koydukları için '17 bin TL yapalım' noktasındalar şimdi.

Bu devletin işine de geliyor. Devlet oradan vergi alıyor. Asgari ücret bu memur ve emekli maaşı gibi değil yani. Bunu patronlar ödeyecek. Devlet tabi patrondan alacak vergiyi düşürebilir. Patronun elini rahatlatabilir. Patronda o miktarı işçiye yansıtabilir. Böylelikle işçinin de refahı artabilir.

"Bakan Şimşek IMF komiseri gibi"

Ama devlet bundan ödün vermiyor. Sayın Mehmet Şimşek IMF komiseri gibi davranıyor. 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin kapsamını genişlettikleri için tepki gösteriyor. Adı konmamış bir IMF programı ugulanıyor. Dolayısıyla ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum.

En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşı ise 10 bin 500 TL olacak.

"Kök ücret farkını Hazine kapatacak"

Kök ücret konusunda da hiçbir değişiklik yapılmayacak. Kök ücretler yine düşük olacak. Aradaki farkı da hazine kapatacak.

2024 zamlı memur maaşları

Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak.

"Korkunç bir kemer sıkma politikası geliyor"

1 Nisan'dan sonra da 4 yıl da seçimin olmadığını düşünürsek korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkansız.