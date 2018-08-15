Emeklilere bayram müjdesi: İkramiye ve emekli maaşı ödemeleri öne çekildi

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Akşam saatlerinde gelen resmi açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi'de bankalardan alınabilecek.

18'İNDE ATM'DEN, 20'SİNDE BANKADAN

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır. Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir." ifadesine yer verildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE GELİYOR

Geçtiğimiz bayram öncesinde 1.000 liralık ikramiyeyi emeklilerin hesabına yatıran bakanlık, Kurban Bayramı öncesinde de aynı işlemi gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” açıklamasını yapmıştı.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK ?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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