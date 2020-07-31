Emeklilere de, emeklilik hayali kuranlara da kötü haber!

2008'de AK Parti tarafından sosyal güvenlikte yapılan değişikliklerle emekli aylıklarının asgari ücretin altına düştüğünü kaydeden DİSK-AR, "Emekli aylıkları giderek düşüyor. Yeni emekliler arasında asgari ücretin altında aylık alanların sayısı giderek çoğalıyor. Bilindiği gibi 2008’de AK Parti Hükümeti tarafından “reform” adı altında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler emeklilik aylıklarının düşmesine neden oldu. Emeklilik yaşı yükseltilirken, emekliliği hak ediş koşulları zorlaştı ve emekli aylıklarını düşüren yeni bir hesaplama yöntemi uygulanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2020’de emekli aylıkları 1500 TL’nin altında olan emeklilerin zam alamadığının altının çizildiği bir rapor yayımlayan DİSK-AR: Emekli aylıklarının sistemli bir biçimde düşürülme süreci 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile başladı. Bu Yasa’da aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı, aylıkların alt sınırı ve aylıkların artırılmasına ilişkin hükümlerde aleyhte yapılan değişiklikler emekliler için ciddi mağduriyetler yarattı. Emekli aylıkları

hızla düşmeye başladı" açıklaması yaptı.

İŞÇİ EMEKLİSİNİN AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

SGK emekli aylıklarına ilişkin ayrıntı veriaçıklamadığı için emeklilerin aylıklarının gerçek dağılımının bilinmediğini ifade eden DİSK-AR'ın araştırmasına göre işçi emeklisin aylığının ortalama aylığı 2.080 TL, en düşük emekli aylığı ise 1.500 TL seviyesinde sabit kaldı.

'SGK’NİN EMEKLİ AYLIĞI VERİLERİ DOĞRU DEĞİL'

SGK verilerinin gerçeği yansıtmadını öne süren DİSK-AR yanıltıcı bilgiler verildiğini kaydetti.

Raporda, "SGK 2020 Ocak-Haziran döneminde sigortalı işçilerin asgari aylığını 2.030 TL, en yüksek emekli aylığını ise 3.890 TL olarak açıkladı. Oysa bu veriler gerçeği yansıtmıyor. Hükümet Mart 2020’de 1.500 TL’nin altındaki emekli aylıklarını Hazine desteği ile 1.500 TL’ye yükseltme kararı alırken SGK’nin en düşükn emekli aylığını 2.030 TL olarak ilan etmesi kamuoyunu yanıltmak anlamına gelmektedir" denildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE YILLIK 900 TL KAYIP

2018 yılından itibaren her iki dini bayramda 1000'er lira bayram ikramiyesinin verildiği kaydedilen raporda 2020 yılında her iki bayramda emekilerin 900 TL kayıba uğradığı belirtildi.

DİSK- AR, "Emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 42’ye geriledi. Oysa emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı korunsaydı emekli ikramiyesi 2020’de iki bayramda da 1448 TL olmalıydı" bilgisini verirken 896 TL'nin eridiğini belirtti.

ENFLASYONLA BİRLİKTE YÜZDE 42 GERİLEDİ

Enflasyonunda ikramiyeleri eriten başka bir unsur olduğunun altı çizilen raporda, "Enflasyon -Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-Haziran 2018 ile Haziran 2020 arasında yüzde 30,3 oranında arttı. Ancak 1.000 TL emekli bayram ikramiyesi iki yıl boyunca aynı kaldı. Bu nedenle 1.000 TL’lik bayram ikramiyesi enflasyon karşısında yüzde 30,3 oranında eridi. Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon oranında artırılsaydı en az 1.300 TL olması gerekirdi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gıda enflasyonunun 2008 yılından bu yana yüzde 35 arttığı bununla birlikte 680 TL'lik bir kaybın yaşandığı belirtildi.



