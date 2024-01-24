Emekliliği önce yaşa sonra sıraya takılanlara toplu ödeme müjdesi

SGK Uzmanı Murat Bal geçen sene çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrasında 2023 yılında emekliliğe hak kazanmış ancak hala emekliliği resmi olarak onaylanmayan emekli adaylarının beklediği haberi canlı yayında verdi.

SGK Uzmanı Murat Bal, birikmiş maaşların ve ikramiyelerin toplu olarak alınacağını açıkladı ve 100 binden fazla hak sahibinin beklediği açıklamayı canlı yayında yaptı.

Murat Bal, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin, başvuru tarihinden itibaren birikmiş maaşlarını alabileceklerini ifade etti. Binlerce EYT'li, bankadan gelecek mesajı beklerken, emekli maaşlarını ne zaman alacakları konusundaki meraklarını giderecek.



Bal, maaşı henüz bağlanmayan 100 binden fazla kişinin yapması gereken işlemleri detaylı bir şekilde anlatarak, EYT'lilere rehberlik etti. Bu müjdeli haberle birlikte, emekliliğe hak kazanan ancak maaşı bağlanmayan binlerce kişi, SGK'nın açıklamalarını takip ederek birikmiş maaşlarını almak için adımlarını atmaya hazırlanıyor.

TV100 yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, "Tahsis talepleri herhangi bir şekilde iptal olmadan kabul edilecek. Maaşı bağlanacak vatandaşlarımız da başvuru tarihinden itibaren birikmiş maaşlarını alacaklar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bal, şu detayları paylaştı:

"5 bin TL'lik ikramiyenin yanı sıra yapılan zamlar da maaşlara yansıtılacak. Emekliliği 2023 yılında hak etmiş ancak henüz alamayan EYT'liler, toplu maaşlarını zamlı bir şekilde alacaklar. Başvurularla ilgili vatandaşlarımıza şu önerilerde bulunuyoruz. Bu gecikme nedeniyle dosyalarını kontrol etmeleri önemli. ALO 170, turkiye.gov.tr, e-devlet veya SGK merkezine giderek dosyalarının son durumunu öğrenmeleri gerekiyor."



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SGK'da onaylanmayan 100 binin üzerinde dosyanın bulunduğunu belirten Bal, uzmanların bazı kriterlerin kontrol edilmesine dikkat çekti.

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Bal, "2 milyonun üzerinde dosya sonuca bağlandı, ancak 100 bin civarında dosya işlem görüyor. Farklı kurumlardan işi olan, önceki emekli sandığı SSK, Bağkur gibi durumları olanlar, yurt dışı hizmeti olanlar veya borçlanması olanlar gibi özellikli durumlarda gecikmeler yaşanabiliyor. Bu 100 bin dosyanın içinde iptal edilebilecek dosyalar da olabilir. Başvurudan itibaren 3 ay içinde maaş bağlanmamışsa vatandaşlarımızın avans isteme hakları bulunuyor. Avans için dilekçe verip avanslarını isteyebilirler." şeklinde konuştu.