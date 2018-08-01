Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliler, dul ve yetimler ve yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı gibi imkanlardan faydalanan vatandaşların faydalanabileceği emekli bayram ikramiyesinin(1000 lira) ne zaman yatacağı belli oldu.

RAMAZAN'DA DA ÖDENMİŞTİ

Bu yıl itibariyle kararlaştırılan emekliye bayram ikramiyesi ilk Ramazan Bayramı'nda gerçekleşti. Bin lira olarak belirlenen emekliye bayram ikramiyesi Kurban Bayramı içinde hesaplara yatacak. Peki ne zaman?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak.