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En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu
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En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve emekli aylıklarına yapılacak fark ödemesi için tarih belli oldu.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29'uncu maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yeni tutar bu ay itibariyle uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

Düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamasıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

En düşük emekli aylığının fark ödemesi 7 Ağustos’ta 

SGK en düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesinin 7 Ağustos’ta emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.

Etiketler en düşük emekli maaşı Resmi Gazete yürürlükte en düşük emekli maaşı düzenlemesi
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