En düşük emekli maaşı yeni iddia

2024 yılı maaş zamları ile hüsrana uğrayan milyonlarca emekliye yerel seçim sürprizini ünlü sosyal güvenlik uzmanı verdi.

Sözcü TV yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çekileceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yüzde 5 ek zam müjdesi vererek, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkacağını duyurmuştu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "10 bin TL'nin altında aylık alanların maaşları 10 bin TL'ye tamamlanacak ve ocak ayında alamadıkları farkı şubat ayının ilk haftasında alacaklar. Bu konuda kafalarının karışmaması gerekiyor. En düşük SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı maaş 10 bin TL olacak" şeklinde konuştu.

Ete, "Emekli aylıklarının baştan sona gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu anki sıkıntımız sadece enflasyon değil, 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun getirdiği düzenlemeden kaynaklanıyor. Eğer emeklilere bir düzenleme yapılacaksa, 2000 öncesindeki emeklilere yapılan intibak gibi, 2000 sonrasındaki emeklilere de bir intibak, bir seyyanen zam verilmeli. Temmuz ayına kadar tüm emeklilere ayrım yapılmadan seyyanen zam yapılması gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da gerekli adımları atacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



Ete şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de ifade ettik, Cumhurbaşkanı seçim konusunda büyük bir başarı gösteriyor. Geçen sene mart seçimleri öncesinde en düşük aylığı 7500 TL'ye yükseltti. Şimdi ise en düşük aylığı asgari ücret seviyesine getirecekler. Cumhurbaşkanımız, 'Bu yılı Emekliler Yılı ilan ediyorum' açıklamasını yaptı. Bu düzenlemeyi nasıl hayata geçirecekleri konusunda bir bilgiye sahip değilim, ancak belediye başkan adayları seçim öncesi emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini dile getiriyor. Seçim öncesi kesinlikle bir düzenleme bekleniyor."



Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu şekilde açıkladı:

"İkramiyeler, emeklilere 2018 yılından itibaren ödenmeye başlanan bir tutardır. Ramazan ve Kurban bayramları için 2'şer bin liradan toplamda 4 bin TL bayram ikramiyeleri ödenmektedir. Yeni dönemde bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair 2 alternatif düşünce bulunmaktadır. Birincisi, bu rakama yüzde 50 zam yapılması ve bin TL artışla 3 bin TL'ye çıkması olasılığıdır.