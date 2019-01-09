İŞ-KUR'dan İstanbul'da skandal davet

İŞ-KUR, üçüncü havalimanında kafe ve restoranlarda çalıştırılmak üzere, personel alınacağını duyurdu. Vatandaşlar, personel seçimi için dün görüşmenin yapılacağı İstanbul-Büyükçekmece İŞ-KUR binasına akın etti. Görüşmeye, çevre ilçelerden de gelenler olması nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren İŞ-KUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeriye girmeyi başaran işçi adayları ise "En az lise mesunu olunması, 28 yaşından küçük olunması, mülakata saç ve sakal tıraşı olarak gelinmesi" gibi ön şartları duyunca şoke oldular. İş umuduyla binaya giren birçok insan hayal kırıklığına uğrayarak dışarı çıktı.

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre İŞ-KUR, İstanbul Havalimanı’nda kafe ve restoranlarda çalıştırılmak üzere 300 kişinin alınacağını duyurdu. Büyükçekmece İŞ-KUR binasında dün saat 13.00’de seçmelerin başlayacağını duyan vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren İŞ-KUR binası önüne gelerek başvuru için sıraya girdi. 300 personelin alınacağı işe yaklaşık 600 kişi başvurdu.

İşe alım için 18-28 yaş aralarında başvuranların kabul edildiğini öğrenen vatandaşlar, “Bunu önceden duyursalardı, buraya kadar kalkıp gelmezdik bu soğukta, insanlarla resmen alay ediyorlar. 28 yaş üstü aç mı kalsın?” diyerek isyan etti.

“BİR DAKİKALIK GÖRÜŞME İÇİN SAATLERDİR BEKLİYORUZ”

İş görüşmesine gelen vatandaşlardan Volkan Kurt, kalabalığa rağmen görüşmeyi iki kişinin yapmasına isyan etti. “Biz bu karda, soğukta geldik bir umutla ancak iki kişi yapıyor görüşmeyi ve bir dakika görüşüp ön kayıt alıp adımızı yazdırıyorlar. Sadece bir dakika için bu soğukta saatlerdir bekliyoruz” dedi.

“YAŞIMIZ BÜYÜK DİYE İŞSİZ Mİ KALALIM”

44 yaşındaki Ercan Demiröz de işe girebilmek için gelenler arasındaydı ancak yaş sınırının olması onu da büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Demiröz, günümüzde geçimin zor olduğunu belirterek, “İş istiyoruz ama bulamıyoruz. Bu işsizlik nereye kadar gidecek? Elimiz ayağımız tutuyor, biz de eve ekmek götürmek istiyoruz. İş verenler yaş sınırı koymuşlar, yaşımız büyük diye işsiz mi kalalım?” diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ İDDİASI!

Öte yandan mülakata giden bir başörtülü kadın da kendisine “Başörtülü personel almıyoruz” denildiğini savundu.

“HOŞGELDİN VE İYİ GÜNLER DEMEMİZ İÇİN LİSE MEZUNU OLMAMIZ GEREKİYORMUŞ”

Görüşmeye giren vatandaşlar, girdiklerinde de büyük bir hüsrana uğradı. İddialarına göre, görüşmeyi yapan kadın görevlinin girdiklerinde “Hoş geldiniz ve iyi günler demeniz için lise mezunu olmanız gerekiyor” dediği öne sürüldü.