İşsizin GSS primine yüzde 41 zam geldi

Sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası primine yüzde 41 oranında zam geldi.

Genel Sağlık Sigortası primine yüzde 41 oranında zam geldi. Aylık prim 150,12 liraya yükseltildi.

GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayanlar, ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek. Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLMALI

GSS primin aylık 102 liradan yüzde 50’ye yakın zam yapılarak 150 liraya yükseltilmesine tepki var. Zaten işsiz olan bir kişinin bu ücreti nasıl ödeyeceği sorulurken, sağlık hizmetinin ücretsiz olması gerektiği vurgulanıyor.

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği de 232 liradan 316 liraya yükseltildi. Ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği ise 1250 lira oldu. İstirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği ise günlük 166,80 lira üzerinden hesaplanacak.

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Borcu uzatmak lütuf değil

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu bulunanların sağlık hizmetinin faydalanma süresinin 2022 sonuna kadar uzatılmasını uzmanlar değerlendirdi: Sağlık hizmetine erişim bir lütuf değil en temel insan hakkı…

Prim borcu bulunanların 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerine ulaşamamasına yönelik tepkiler sonucu uzatma kararı bir kez daha devreye alındı. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç yaptıkları ortak açıklamada kararı şu sözlerle değerlendirdi: Yapılması gereken geçici süre ertelemek değil, primini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayacak kalıcı düzenlemeyi gerçekleştirmek.

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizliğin giderek arttığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: “Salgın devam ederken yüzlerce işyeri kapandı ve binlerce işçi işten çıkarıldı. Böylece de prim ödeyemeyenlerin sayısı da giderek arttı. Vatandaşın ocağında “Aş yerine yoksulluk’’ kaynarken primini ödeyemeyen yoksulların kamu sağlık hizmetlerine erişimi son 3 yıldır bir lütuf gibi süre uzatımı ile gerçekleştirilmekte.”

Açıklamada, yoksulların prim borcunun silinmesi için kaynağın olduğu vurgulanarak şu noktalara dikkat çekildi: GSS primini ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, siftah yapamayan esnafın sağlık hizmetine erişimini lütuf gibi sunan yararlanma süresini ileri tarihe ertelemek çözüm değil. Çözüm; sağlık hizmetlerine koşulsuz erişimin her yurttaş için en temel insan hakkı olduğunun kabul edilmesi ve bu olumsuz durumun giderilerek provizyon almalarının sağlanması. Yoksulların kısa vadede GSS prim borçlarının silinmesi için kaynak mevcut. Genel Sağlık Sigortası fon varlığının Kanun’un emrettiği gibi sadece sağlık hizmeti için kullanılması yeterli.