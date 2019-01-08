İşte ekonominin en acı tablosu: Uçurum büyüdü !

TÜİK’in açıkladığı verilere göre toplam gelirin yüzde 31,2’si İstanbul’un oldu. İstanbul kişi başına düşen gelir de Türkiye’de ilk sırada yer aldı. TÜİK verisine göre İstanbul’da yaşayan bir kişi 2017 yılında ortalama 65 bin TL gelir elde etti.

BÖLGESEL UÇURUM ARTIYOR

2017 yılında kişi başına düşen gelirde başı çeken il 65 bin TL ile İstanbul olurken, İstanbul’u 64,5 bin TL ile Kocaeli, 52 bin TL ile Ankara takip etti. Kişi başına geliri en düşük iller ise 14,1 bin TL ile Şanlıurfa, 14 bin TL ile Van, 12,7 bin TL ile Ağrı oldu. Bu rakamlarla İstanbul’da yaşayan ortalama bir kişi, Ağrı’da yaşayan ortalama bir kişiden 5 kat daha zengin.

Öte yandan, verilerden sanayi bölgelerindeki kişisel gelirin sanayinin gelişmediği bölgelerdeki kişisel gelirden daha yüksek olduğu ortaya çıktı. İstanbul, sanayi sektöründe yüzde 29,0 pay ile 2017 yılında sanayide en yüksek paya sahip il oldu. Ankara yüzde 8,2 pay ile ikinci sırada, İzmir ise yüzde 7,0 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektöründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02 ile Ardahan ve Bayburt illeri en düşük payı aldı.

Kişi başına geliri en düşük illerin temel özelliklerine bakıldığında ise toplam sektörler içinde sanayi sektörünün aldığı payın düşük olması dikkat çekti.

AYLIK GELİR 21 BİN TL

TÜİK verileri bölgesel gelir dağılımında ortaya çıkan uçurumun yanı sıra kişisel gelir dağılımındaki çarpıklığı da gözler önüne seriyor. Verilere göre 2017 yılında İstanbul’da kişi başına düşen gelir yılda 65 bin TL olurken, 4 kişilik bir ailenin aylık geliri 21 bin 600 TL oldu. Bu haliyle gelir eşit bölüşülseydi, 4 kişilik ailenin cebine yılda 260 bin TL geçmiş olacaktı.,

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GELİRİ

İstanbul: 21,6 bin TL

Kocaeli: 21,5 bin TL

Ankara: 17,3 bin TL

Urfa: 4,7 bin TL

Van: 4,7 bin TL

Ağrı: 4,2 bin TL



