Keşke gerçek olsa: Emekli ikramiyesi bin 500 TL olsun teklifi!

CHP grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklif, emeklilere dini bayramlardan 100o’er TL olarak verilen ikramiyenin bin 500 TL’ye yükseltilmesi ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da bu ikramiyeden yararlanmalarını öngörüyor.

‘İKRAMİYE HIZLA ETKİNLİĞİNİ YİTİRDİ’

Teklifin gerekçesinde, “7143 sayılı Kanunla 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir. Öte yandan 2020 Mart ayında ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz haline gelmiştir. Sosyal devlet anlayışının önemli göstergelerinden birisi de yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür” denildi.

‘SATINALMA GÜCÜ DEĞERİ DÜŞTÜ’

Pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin bin 500 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak emekli ikramiyelerinde de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerektiği belirtilen gerekçede, “Kanun Teklifi ile emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.