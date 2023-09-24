Maaş zammı bekleyene kötü haberi vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl verdi

Ünlü vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ekonomide herkesi bekleyen tahminlerini açıklarken, maaş zammı bekleyen milyonlarca çalışan ve emekli için de kötü haberi duyurdu.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı. Bingöl, yerel seçime kadar anestezik boyutu yüksek dolaylı vergi artışlarıyla devam edileceğini söyledi.

Asıl sıkı maliye tedbirlerinin seçim sonrasında olacağını belirten Bingöl, "Canımız fena yanacak, zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz. En büyük mali tedbir olarak, çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak" dedi.

"Bütçedeki delik büyük diyeceğim ama ortada bütçe falan kalmamış" diyen Bingöl, şunları söyledi:

"Orta Vadeli Program'a (OVP) göre önümüzdeki dört yılda toplanması hedeflenen vergi 32.5 trilyon lira, hedeflenen bütçe açığı 7.9 trilyon lira, ödenmesi hedeflenen faiz gideri ise 6 trilyon lira. Bizler daha çok vergi ödeyeceğiz, onlar daha çok harcama yapacaklar ama kime, nasıl, hangi ölçülerle"

EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM NE OLACAK?

Önümüzdeki süreçte tüketicinin kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, harçlar, ek gayrimenkul ve bazı Özel Tüketim Vergi (ÖTV) kalemlerinde artışlar olabileceğini aktaran Bingöl, şöyle devam etti: "Çünkü OVP'ye göre bu yıl sonundaki bütçe açığı yaklaşık 1.6 trilyon lira olarak öngörülüyor. Bu kadar büyük açık rakam; vergi artışlarının devam edeceğinin en güçlü sinyali."

Emeklilere verilen sözlere karşın maaşlarda talep edilen düzenlemenin yapılmaması ile ilgili de Bingöl, "Yapılacak artışın bütçede bir karşılığı var mıdır diye bakmadan söz verilemez. Bu bütçe hakkının ve Meclis'in yok sayılması" diye konuştu.

Eylül ve ekimde enflasyonun ‘0' dahi olsa 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yüzde 55'in üzerinde olacağını aktaran Bingöl, şu bilgileri verdi:

"Bu da 2024'te vergi, harç ve cezalara en iyimser tahmin ile yüzde 55'in üzerinde zam demek. Yüksek YDO ile vergi ve cezalarını artırmak, 2023'ün yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024'e sürüklemek sonucunu da doğuracak. Örneğin 2022'de üç yıl ve üzeri bir pasaport harcı 1.478,30 TL idi, 2023'te 4.943,50 TL'ye çıktı."