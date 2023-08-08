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  4. Erdoğan konuştu; milyonlarca emeklinin umudu suya düştü

Milyonlarca emeklinin umudu suya düştü

Milyonlarca emeklinin umudu suya düştü
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Dün gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı ancak Erdoğan açıklamasında emeklilerle ilgili hiçbir açıklama yapmayınca milyonlarca emeklinin de hayali suya düşmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen ve yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısındayken milyonlarca emekli de dört gözle Erdoğan'dan gelecek yeni bir "müjdeyi" bekledi. Ancak öyle olmadı...

Temmuz ayında yalnızca %25 zam alan hatta kök maaş hesabı nedeniyle zam döneminde zamsız kalan emeklilerin artık 2023 yılının bitmesini beklemekten başka çaresi kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli maaşlarına ilişkin yıl sonunu işaret etmişti.

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak yıl sonuna doğru bir değerlendirme yapacaklarını belirten Erdoğan, “Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık” sözleri ile ara zammın önünü kapatmıştı.

 

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