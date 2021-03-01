Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!

Mayıs ayından önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar. Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar.

BAŞVURUYA GEREK YOK

İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor.

Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor. Bunun için üç ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Üç hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor.