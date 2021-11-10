  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile nöbet talimatı

Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile nöbet talimatı

Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile nöbet talimatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

 

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı talimat nöbet 36 saat sağlık çalışanları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar sert yükseldi! Dolar 9,81, çeyrek altın 945 TL
Bu gazeteler ne Atatürk'ü hatırladı, ne de 10 Kasım'ı!
Marmara Üniversitesi’nden ''Erdoğan’ın diploması'' yanıtı
Yerli otomobil hayali kuranlara kötü haber! Maliyeti ortaya çıktı
10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatında yayınlanan fotoğraflar
Atkılar, bereler hazır mı ? Hava buz kesecek!
İlber Ortaylı açıkladı; Atatürk neden öldü ?
Volkswagen Golf otomobilini ustaya bıraktı, döndüğünde gözlerine inanamadı
Atatürk Köşkü'nün neden ''döküldüğü'' ortaya çıktı
Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Yaş farkı şaşırttı!