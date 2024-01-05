SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam çalışması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2023 enflasyon rakamları sonrasında belli olan emekli zamları sonrasında memur ve memur emeklileri ile işçi ve esnaf emeklileri arasında oluşan 11,68 puanlık zam farkı için Ankara'da çalışmalar başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak Çarşamba günü Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıklamış açıklanan enflasyon rakamlarıyla tüm memur ve emeklilerin yeni yıl maaş zamları da belli olmuştu.

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.

Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammının yüzde 49,25, işçi ve esnaf emeklilerinin ise yüzde 37,57 oranında zam alacak olması emekliler arasında tartışmalara yol açmıştı.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in haberine göre memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık farkın giderilmesi için Ankara'da çalışmalar başladı.

Buna göre; bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Bu düzenleme için bir yasal çalışma yapılması gerekiyor. Bunun için de 17 Ocak tarihi bekleniyor. Çünü TBMM 16 Ocak'a kadar tatilde olacak.

Eğer düzenleme TBMM'de de kabul görürse emeklilere maaş farkı ödenebilir.