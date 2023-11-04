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Tüm çalışanlara kötü, patronlara ise müjdeli haber

Tüm çalışanlara kötü, patronlara ise müjdeli haber
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber canlı yayınında asgari ücretliye kötü haberi kanalın Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen verdi: Asgari ücrete yıl içerisinde çifte zam rafa kalkıyor.

Yüksek enflasyon, artan geçim derdi nedeniyle AK Parti iktidarı tarafından uygulanmaya başladıktan sonra tüm özel sektöre de yayılan "çalışana Ocak ve Ağustos'ta çifte zam" uygulaması tarih oluyor.

Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulunurken, tüm çalışanlara "kötü", tüm patronlara "iyi" haberi verdi.

Sözcan iktidarın başlattığı asgari ücrete yıl içerisinde 2 zam uygulaması 2024 yılı itibariyle rafa kalkıyor.

Sözcan asgari ücret ve emekli zammına ilişkin "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra sıkılışıma politikası uygulamaya başladı. Yerel seçimlere giderken kemerleri tamamen sıkamaz. Sene başında emekli ve çalışanların alacağı en yüksek zam olacak. Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor." dedi.

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