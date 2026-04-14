Tüm EYT'liler için yeni dönem başlıyor: 100 bin TL'lik ödeme imkanı var!

Nisan ayında bankalar arasındaki emekliye promosyon savaşı kızışırken ekonomi yazarı Faruk Erdem, özellikle EYT düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon emekliye "100 bin TL'lik promosyon"un ayrıntılarını açıkladı.

Bankalar peş peşe emekli maaş promosyonlarını açıklarken ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'den canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.

50 Bin Nakit + 50 Bin Faizsiz Kredi = 100 bin TL!

A Haber'de can lı yayın konuğu olan Faruk Erdem "Bankalar 50 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, buna ek olarak 50 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı sunuyor. Böylece bir emeklinin cebine giren toplam fayda 100 bin lirayı buluyor" dedi.

2 milyon EYT'li için promosyon yenileme vakti

Nisan 2026 özellikle EYT düzenlemesiyle emekli olanlar için kritik bir tarih. Çünkü 2023'ün Nisan ayında ilk maaşlarını alan ve 3 yıllık taahhüt sürelerini doluyor. Promosyon süresini dolduran yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli, şimdi çok daha yüksek rakamlarla sözleşme yenileme hakkına sahip.

Banka değiştirmek isteyenler ne yapmalı?

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya e-Devlet üzerinden kolayca taşıyabiliyor. Eğer mevcut bankanızdan promosyon aldıysanız ve süreniz dolmadıysa, aldığınız tutarın kalan kısmını (kıstelyevm usulü) iade ederek daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapmanız mümkün.

Faruk Erdem'den promosyon için banka değiştirecek emeklilere uyarı

Ekonomi yazarı Faruk Erdem promosyon için yeniden banka ile maaş ödeme anlaşması yapacak olan emeklileri banka seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

İşte Erdem'in açıklamaları:

"100.000 liraları bulan o promosyonları vermek için bankalar bir yandan da çok ciddi kampanyalar düzenliyor ama 100.000 lirayı verirken aynı zamanda bazı şartlar öne sürüyor. İşte benim ürünlerimi kullanacaksın; birinci şartlardan birisi bu. İşte kredi kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın vesaire. İkincisi işte buraya otomatik ödeme fatura talimatı vereceksin. Üçüncüsü buraya başka emeklileri getireceksin gibi birçok şart öne koşuyor. Siz ya bana işte 50.000 TL veriyormuş hemen gideyim alayım diye imzalarsanız ya da buradan mobil bankacılıktan bu başvuruyu yaparsanız bu şartları görmeden yaparsanız sonra karşınıza çıktığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Netice itibarıyla sizinle bir kredi anlaşması yapar ve o kredi bitmeden bankayı değiştirmeniz de zorlaşır. Ama mümkün değil demiyorum. Çünkü bu konuda tüketici hakem heyetlerinin de kararları var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bankalar bazen ya benim işte kredimi kullandın maaşını buradan taşıyamazsın diyorlar ama tüketici hakem heyetlerinde bunun aksi kararlar çıkıyor. O yüzden de banka seçerken önümüze konulan şartlara güzelce bakalım. O şartları okuyup anlayalım. Kabul ediyorsak imzalayalım. Her şey para değil. Sonra sıkıntı yaşamamak için"