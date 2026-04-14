  4. Tüm EYT'liler için yeni dönem başlıyor: 100 bin TL'lik ödeme imkanı var!

Nisan ayında bankalar arasındaki emekliye promosyon savaşı kızışırken ekonomi yazarı Faruk Erdem, özellikle EYT düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon emekliye "100 bin TL'lik promosyon"un ayrıntılarını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin artık ek gelir kaynağı haline gelen banka promosyonlarında Nisan yarışı büyüyor.

Bankalar peş peşe emekli maaş promosyonlarını açıklarken ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'den canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.

50 Bin Nakit + 50 Bin Faizsiz Kredi = 100 bin TL!

A Haber'de can lı yayın konuğu olan Faruk Erdem "Bankalar 50 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, buna ek olarak 50 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı sunuyor. Böylece bir emeklinin cebine giren toplam fayda 100 bin lirayı buluyor" dedi.

2 milyon EYT'li için promosyon yenileme vakti

Nisan 2026 özellikle EYT düzenlemesiyle emekli olanlar için kritik bir tarih. Çünkü 2023'ün Nisan ayında ilk maaşlarını alan ve 3 yıllık taahhüt sürelerini doluyor. Promosyon süresini dolduran yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli, şimdi çok daha yüksek rakamlarla sözleşme yenileme hakkına sahip.

Banka değiştirmek isteyenler ne yapmalı?

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya e-Devlet üzerinden kolayca taşıyabiliyor. Eğer mevcut bankanızdan promosyon aldıysanız ve süreniz dolmadıysa, aldığınız tutarın kalan kısmını (kıstelyevm usulü) iade ederek daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapmanız mümkün.

Faruk Erdem'den promosyon için banka değiştirecek emeklilere uyarı

Ekonomi yazarı Faruk Erdem promosyon için yeniden banka ile maaş ödeme anlaşması yapacak olan emeklileri banka seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

İşte Erdem'in açıklamaları: 

"100.000 liraları bulan o promosyonları vermek için bankalar bir yandan da çok ciddi kampanyalar düzenliyor ama 100.000 lirayı verirken aynı zamanda bazı şartlar öne sürüyor. İşte benim ürünlerimi kullanacaksın; birinci şartlardan birisi bu. İşte kredi kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın vesaire. İkincisi işte buraya otomatik ödeme fatura talimatı vereceksin. Üçüncüsü buraya başka emeklileri getireceksin gibi birçok şart öne koşuyor. Siz ya bana işte 50.000 TL veriyormuş hemen gideyim alayım diye imzalarsanız ya da buradan mobil bankacılıktan bu başvuruyu yaparsanız bu şartları görmeden yaparsanız sonra karşınıza çıktığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Netice itibarıyla sizinle bir kredi anlaşması yapar ve o kredi bitmeden bankayı değiştirmeniz de zorlaşır. Ama mümkün değil demiyorum. Çünkü bu konuda tüketici hakem heyetlerinin de kararları var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bankalar bazen ya benim işte kredimi kullandın maaşını buradan taşıyamazsın diyorlar ama tüketici hakem heyetlerinde bunun aksi kararlar çıkıyor. O yüzden de banka seçerken önümüze konulan şartlara güzelce bakalım. O şartları okuyup anlayalım. Kabul ediyorsak imzalayalım. Her şey para değil. Sonra sıkıntı yaşamamak için"

Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!Çalışma Hayatı
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli olduEmekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli olduHaber
Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar...Faizsiz kredide 140 bin TL rekoru kırıldı... İşte en yüksek krediyi veren bankalar...Haber

 

 

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti!
Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!