  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Türkiye'nin istihdam endeksi açıklandı

Türkiye'nin istihdam endeksi açıklandı

Türkiye'nin istihdam endeksi açıklandı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 116,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.

İşgücü Girdi Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024

İstihdam endeksi yıllık %3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,9 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık %1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %116,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %116,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %115,9, inşaat sektöründe %133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %114,8 arttı.

İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

İstihdam endeksi çeyreklik %0,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,2 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,3 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,1 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %29,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %28,7, inşaat sektöründe %36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %29,7 arttı.

İşgücü girdi endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %98,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %98,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %94,2, inşaat sektöründe %106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %101,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %113,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %113,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %118,4, inşaat sektöründe %111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %45,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %23,4, inşaat sektöründe %85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %61,8 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %32,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %32,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %33,0, inşaat sektöründe %33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %32,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %31,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %31,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,8, inşaat sektöründe %33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %31,2 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %38,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %38,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %39,3, inşaat sektöründe %32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,6 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri ve değişim oranları, I. Çeyrek: Ocak-Mart 2024
[2021=100]
 

Türkiye İstatistik Kurumu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

Etiketler türkiye istatistik kurumu tüik istihdam endeksi Türkiye2nin istihdam endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun''