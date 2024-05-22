Türkiye'nin istihdam endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.
TÜİK, birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 116,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.
İşgücü Girdi Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024
İstihdam endeksi yıllık %3,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,1, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,9 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık %1,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %116,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %116,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %115,9, inşaat sektöründe %133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %114,8 arttı.
İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024
İstihdam endeksi çeyreklik %0,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,1 azaldı, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,2 arttı.
Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,2 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,3 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,1 azaldı.
Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %29,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %28,7, inşaat sektöründe %36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %29,7 arttı.
İşgücü girdi endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %98,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %98,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %94,2, inşaat sektöründe %106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %101,9 arttı.
Saatlik kazanç endeksi yıllık %113,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %113,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %118,4, inşaat sektöründe %111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,7 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %45,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %23,4, inşaat sektöründe %85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %61,8 arttı.
İşgücü maliyeti endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %32,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %32,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %33,0, inşaat sektöründe %33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %32,5 arttı.
Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %31,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %31,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,8, inşaat sektöründe %33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %31,2 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %38,7 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %38,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %39,3, inşaat sektöründe %32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,6 arttı.
İşgücü maliyeti endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2024
İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri ve değişim oranları, I. Çeyrek: Ocak-Mart 2024
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