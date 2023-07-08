Zamsız kalan EYT'liler için yeni teklif!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edilen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifi sonrasında zamdan mahrum kalan milyonlarca EYT'li için yeni bir önerge verileceği öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi. Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak.

Ancak komisyonda kabul edilen emeklilere yapılacak zam önergesi söz konusu madde Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için milyonlarca EYT'li zamdan faydalanamamıştı.

Fakat edinilen bilgilere göre Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi.

Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.