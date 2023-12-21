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Çarşıda, markette, pazarda fiyatlar ucuzlayacak sananları TÜİK yalanladı

Çarşıda, markette, pazarda fiyatlar ucuzlayacak sananları TÜİK yalanladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, çiftçinin üretim enflasyon istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre çiftçinin enflasyonu yıllık %40,11 arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi rakamlarına göre Tarım-GFE yıllık %40,11, aylık %2,06 arttı. 

Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,53 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %77,01 artış gerçekleşti.

Ana gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları, Ekim 2023

Ana gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları, Ekim 2023

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar %10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %25,41 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %123,88 ile veteriner harcamaları ve %95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2023

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,92 ile hayvan yemi ve %1,70 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %9,69 ile veteriner harcamaları ve %4,38 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, %0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Ekim 2023

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Ekim 2023

Ana ve alt gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları (%), Ekim 2023

 Ana ve alt gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları (%), Ekim 2023

Etiketler Türkiye İstatistik Kurumu çiftçi üretim enflasyon çiftçinin enflasyonu
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