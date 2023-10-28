Cumhuriyet'in 100. yılında ekonomide acı tablo

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Cumhuriyet'in 100. yılında ekonomiyi değerlendirdi. Eğilmez, ''Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır. Bizden çok geride başlayan Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçmiştir'' ifadelerini kullandı.

Hazine eski Müsteşarı ve ekonomist Mahfi Eğilmez, “Cumhuriyet Ekonomisinin 100 Yıllık Bilançosu” başlıklı yazısında, Cumhuriyet döneminin ekonomisini masaya yatırdı.

Eğilmez, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihten 1950'lere kadar ekonomi yönetiminde sürdürülen başarı ivmesinin süreklilik gösteremediğini ifade etti.

Eğilmez, Dünya ve Güney Kore ile olan kişi başına gelir karşılaştırmasının bu durumu açıkça ortaya koyduğunu anlattı. Eğilmez'in dikkat çektiği Güney Kore büyük bir savaşın ardından ekonomik kalkınma ile gelişerek yüksek gelirli bir ülke haline geldi.

Güney Kore'de kişi başına milli gelir 33.147 dolara ulaşmış durumda. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri ise 2022'yi 10.655 dolar seviyesinde tamamladı.

"BULGARİSTAN VE ROMANYA BİLE BİZİ GEÇTİ"

Eğilmez, “Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır. Bizden çok geride başlayan Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçmiştir” dedi.

Eğilmez'in paylaştığı Cumhuriyet'in sosyal karnesine göre ise 140 ülkenin karşılaştırıldığı Hukukun Üstünlüğü endeksinde Türkiye 116. sırada bulunurken, Romanya 38., Bulgaristan ise 68. sırada yer aldı.

Bununla birlikte Romanya'da enflasyon yüzde 8.8, Bulgaristan'da yüzde 6.3 iken Türkiye'nin yüzde 61.53 oranında yüksek enflasyonla mücadele ettiğini not etmek gerekir.

"CUMHURİYET İDEALLERİ TERK EDİLDİ"

Eğilmez yazısını, “Her ne kadar Cumhuriyet döneminin son beş yılını en başarısız dönem olarak nitelendirsek de bu dönemi, geçmişin bütün sosyal, siyasal ve ekonomik birikimlerinin bir kenara bırakıldığı ve Cumhuriyet ideallerinin terk edildiği bir dönem olarak nitelediğimizde; Cumhuriyet dönemine dahil etmemizin doğru olup olmadığı konusu tartışmalı hale geliyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

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