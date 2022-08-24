Dar gelirlilere destek paketi belli oldu: 6 milyon kişinin borcu silinecek!

AK Parti'nin dar gelirliye destek paketinin detayları ortaya çıktı. 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar TL tutarındaki borcu silinecek. Alacaklı şirketler alacaklarını vergiden düşerken elektrik, telefon, doğalgaz, ve su faturaları borçlarını da devlet üstlenecek.

AK Parti'nin seçim öncesi çıkarmaya hazırlandığı dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

Bu amaçla vatandaşların borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Varlık yönetim şirketleri tarafından yaklaşık 2,5 milyon vatandaş hakkında başlatılan ve 2 bin 500 TL'ye kadar olan icra takibindeki borçları da devlet üstlenecek.

Düzenlemenin detaylarını NTV’ye anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

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