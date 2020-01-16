Demirören, TOTAL'i satıyor

Demirören Holding’in uzun süredir elden çıkarmak istediği Total Oil Türkiye için bugün kritik bir görüşme yapılıyor. OYAK kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre satış işlemi için bugün taraflar yeniden biraraya geldi.

Sektörde, satış için 400-450 milyon dolarlık bir rakam konuşuluyor. Satış işleminin ise bugün tamamlanabileceği belirtiliyor.

TOTAL’İN İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Bir önceki görüşmede Total Oil ve Moil son durumu hakkında OYAK’a sunum yapılmıştı. Demirören Holding, satış görüşmelerinin hızlandığı aralık ayında ise Total Oil Türkiye’nin ismini Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. olarak değiştirmişti.

Demirören, Fransız Total’in Türkiye operasyonlarını 2015 yılında 325 milyon euroya satın almıştı. Satış işleminin ardından Total Oil Türkiye’nin isim hakkının 2019 yılı sonuna kadar kullanma izni verilmişti. Bu dönemde, Total 440 bayi ile faaliyet gösteriyordu.

OYAK, akaryakıt sektörüne 1990 yılında adım atmıştı. Bu tarihte, Elf markasıyla faaliyet gösteren SELYAK’a ortak olmuştu. Söz konusu ortaklık, Elf’in Total’le birleşmesi üzerine sona ermişti.