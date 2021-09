DenizBank ve BELBİM’den İstanbulkart sahiplerine sıfır faizli Destek Avans

DenizBank, BELBİM iş birliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunan kampanyayı hayata geçirdi.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank, 18 milyon aktif kullanıcısı olan BELBİM-İstanbulkart ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanyada, 12 ay vadede, 1200 TL’ye varan faizsiz krediden, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart’ını kişiselleştiren, DenizBank’ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor. Ardından, dileyen İstanbulkart kullanıcılarına özel, avantajlı faizli kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca, kampanya koşullarını sağlayan müşteriler, kredi kartından faizsiz 500 TL taksitli nakit avans fırsatından da faydalanabiliyor.

“Finansal kapsayıcılığın gelişimine önem veriyoruz”

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran şöyle konuştu: “DenizBank olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, yaşamlarına kolaylık ve değer katan bir hizmet modelini benimsiyoruz. Türkiye’de finansal kapsayıcılığın gelişimini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu yönde imza attığımız pek çok iş birliği ile müşterilerimiz ve paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere önemli adımlar atıyoruz. 18 milyon aktif İstanbulkart kullanıcısı bulunan BELBİM ile oluşturduğumuz, faizsiz ve 12 ay vadeli kredi fırsatı kampanyamız da bu anlayışımızın bir ürünü. Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatandaşlarımıza kolaylık sunmaktan, insanlarımızın yaşantısına, aile ekonomisine katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sunduğumuz hizmet yelpazesini zenginleştirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

‘‘Masrafların arttığı bugünlerde amacımız İstanbullulara nefes aldırabilmek”

BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise kampanyayla ilgili görüşlerini şöyle belirtti:

“Yaptığımız her çalışmanın altında, İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirmek amacı taşıyoruz ve bunun verdiği motivasyonla çalışıyoruz. Pandeminin etkisi, okulların açılmasıyla birlikte biriken masrafları düşünerek değerli İstanbul halkına bir nebze nefes aldıracak Destek Avans projesini DenizBank iş birliği ile hayata geçirdik. Destek Avans projesi ile halkımız 600 ya da 1200 lira avans kullanabilecek ve bu miktarı hiçbir faiz ya da masraf olmaksızın, aylık 100 TL’lik taksitlerle geri ödeyebilecek. İstanbulkart’a aktarılacak tutar, İstanbulkart’ın geçtiği her yerde; kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk bakkallarda, akaryakıtta, ulaşımda ve daha binlerce noktada kullanılabilecek. İstanbul halkı için hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul halkının her zaman yanındayız ve yanında olduğumuzu gösterecek projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Kampanyaya katılım nasıl gerçekleşiyor?

Destek Avans’a başvurmak için İstanbulkart’ınızın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor.

İndirimli ve ücretsiz kartlar kişiselleştirilmiş olduğu için yeni bir işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru sürecinizi başlatmak için https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TCKN ve İstanbulkart eşleştirmesini yapan kullanıcılar, DenizBank’ın web sayfasına TCKN, cep telefonu ve İstanbulkart bilgileri ile giriş yaparak taleplerini direkt iletebiliyor.

Başvurular değerlendirildikten sonra en yakın DenizBank şubesine davet edilen kullanıcılar, İstanbulkart’a aktarılan kredilerini, tüm anlaşmalı noktalarda hemen kullanmaya başlayabiliyor.

30 Kasım’a kadar sürecek kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere DenizBank şubelerinden, BELBİM noktalarından ve 0850 222 0 800 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.