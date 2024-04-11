Detaylar ortaya çıktı: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek?

Geçtiğimiz yıldan beri devam eden 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu destekle birlikte vatandaşlar, kış aylarında faturalarında belirgin bir düşüş yaşamışlardı. Doğalgaz desteğinin ne zaman biteceği sorusu yanıt buldu. metni özünleştir

Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon karşısında günden güne erimeye devam ediyor. Geçim sıkıntısında olan yurttaş artan faturalar karşısında da zorlanıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) nisan tarifesinde de zam yapmadı ancak vatandaş bedava verilen doğalgaz uygulamasının ne zaman biteceğini ve devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

1 MAYIS SON TARİH

25 metreküp doğalgaz desteği ile faturalar yaklaşık olarak 150 TL daha az geliyor. Ancak doğalgaz desteği 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek ve bedava doğalgaz desteği devam etmeyecek.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Konut fiyatlarında zam yapılmadı. Ancak uzmanlar özellikle yaz aylarında doğalgaz fiyatlarına zam bekliyor.