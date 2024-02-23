Dev banka altın fiyatları için tahminini düşürdü

Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Commerzbank, altın fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi. Banka, yıl sonu için ons altın tahminini aşağı çekti.

Altın haftanın son günü itibarıyla ılımlı yükselişini sürdürürken altın yatırımcısı da uluslararası piyasalardaki son gelişmeleri izliyor.

Bu kapsamda son olarak altın yatırımcısının yakından takip ettiği Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson bazı açıklamalarda bulundu. Bankanın bu yılın sonlarına doğru faiz indirimine başlayabileceğini belirten Jefferson, "Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika kısıtlamalarımızı bu yılın sonlarında azaltmaya başlamamız muhtemeldir" dedi.

Faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren bu açıklama, haftanın son işlem gününde altını desteklerken; bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu yıl faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerinin sinyalini vermesi ise altın fiyatlarındaki kazançların sınırlı kalmasına yol açtı.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında gevşeme takvimi üzerindeki belirsizlik sonrası Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank ise altın fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi.

Buna göre Commerzbank, ons altın için 2024 yıl sonu tahmininin 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurdu.

Bu beklentilerin ortasında altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 2026 dolar seviyesinden işlem görerek, haftalık bazda yüzde 1’e yakın artış kaydetmeye hazırlandı.

Citi, altında iyimser tarafta kalmayı sürdürüyor

Citi'nin Kuzey Amerika Emtia Araştırmaları Başkanı Aakash Doshi ise bu hafta yaptığı paylaşımda, külçe altın için baz senaryolarının 2024'ün ikinci yarısında 2 bin 150 dolar olduğunu ve değerli metalin merkez bankalarının altın alımlarını artırması durumunda yaklaşık yüzde 50 oranında artışla 3 bin dolara çıkabileceğini söylemişti.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2. bin 24 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından 2.025 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.