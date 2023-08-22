Dev banka Dolar tahminini açıkladı

ABD merkezli banka Citi, Türk Lirası’nın dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını açıklayarak yeni Dolar kuru tahminini açıkladı.

ABD merkezli banka, Dolar/TL’nin şu anda 27,16’dan 32’ye yükselmesini hedefleyerek, 25’te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, “TCMB’nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Citi, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Dolar bugün sabah saatlerinde 27,20 seviyelerinde