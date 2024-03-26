Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi

QNB Finansbank, Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz kararının ardından Dolar/TL ve enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitti.

QNB Finansbank yayımladığı raporda, 2024 sonu kur tahminini 41,7'den 38,4'e çekerken, yüzde 45 olan TÜFE tahminini yüzde 42'ye düşürdü.

Dikkat çeken diğer değişimler ise 2025 sonu için yüzde 30 olan TÜFE tahmininin yüzde 23'e çekilmesi ve 2025 sonu için politika faizini tahminin yüzde 24 ile belirgin bir faiz indirim tahmini içermesi oldu.

QNB Finansbank notunda, "TCMB'nin faiz aracını TL'yi desteklemek üzere gerektiği gibi kullanabileceğini göstermiş olması, dövizde spekülatif atak riskini oldukça azaltmıştır. Ayrıca, yerel seçimlerle ilişkili konjonktürel unsurların seçim sonrası ortadan kalkacağını ve yaz aylarından itibaren cari dengenin belirgin şekilde iyileşeceğini düşünüyoruz. Bunları dikkate alarak, dolar/TL kuru tahminimizi 2024 sonu için 41,7'dan 38,4'e, 2025 sonu için 51,1'den 44,8'e çektik" denildi.

Banka, TÜFE için yıl sonu yüzde 45 olan tahminini yüzde 42'ye indiren 2025 sonu için yüzde 30 olan tahmini ise yüzde 23'e düşürdü. Tahminlerde, asgari ücretin yılın kalanında sabit tutulacağı ve elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılacağı varsayımları da korundu.

"Faiz son çeyreğe kadar yüzde 50’de kalır"

Politika faizinin bu yılın son çeyreğine kadar yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekleyen banka, "12 aylık enflasyon beklentisindeki gerilemeyle beraber beklenen reel faizin yükselmesi, para politikası duruşunun giderek daha kısıtlayıcı olmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecine katkı yapacaktır" dedi.

Yıl sonundan itibaren, enflasyonun eğilimindeki düşüşe paralel kademeli faiz indiriminin başlamasını bekleyen raporda, "Politika faizi için beklentimiz 2024 sonu için yüzde 42,5 ve 2025 sonu için yüzde 24'tür. Döviz kuru üzerindeki baskının ve rezerv kaybının sürmesi durumunda, TCMB'nin kısa vadede ilave parasal sıkılaşmaya gitmesi gerekebilir. Ancak şu aşamada buna ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz" dedi.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmiş ve faiz koridonunu da genişletmişti.