Diyanet'in Dini Yayınlar sermayesi 200 milyon TL'ye çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar döner sermayesine tahsis edilen sermaye miktarının 80 milyondan 200 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar döner sermayesine tahsis edilen sermaye miktarı, son olarak 80 milyondan 200 milyon liraya çıkarıldı. 2010 yılında 20 milyon ayrılan sermaye, böylece 10 katına çıkmış oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermayenin 200 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.

"10 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir"

Ödeneğe ilişkin karar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesine dayanılarak veriliyor. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'ndaki değişiklikle, Döner Sermaye İşletmesi’ne 20 milyon lira sermaye tahsis edilmişti. Aynı madde uyarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu bütçeyi 10 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor.

2015 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla bütçe yüzde yüz arttırılarak, 40 milyon liraya yükseltilmişti. Bu sermaye miktarı, son olarak 2019 yılındaki Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yüzde yüz seviyesinde artışla 80 milyon liraya çıkarılmıştı.