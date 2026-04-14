Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Küresel krizlere ve artan maliyetlere rağmen doğal gaz faturalarında yıl sonuna kadar artış öngörmediklerini belirten Bayraktar, "620 milyar liralık desteğimiz sürüyor" dedi.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki sıcak çatışmaların enerji piyasalarına etkisini değerlendirerek, özellikle konutlardaki doğal gaz faturaları konusunda vatandaşın yüreğine su serpen bir mesaj verdi: "Bütün hedefimiz yıl sonuna kadar fiyat artışı olmadan süreci tamamlamak."

"620 Milyar TL'lik destek sürüyor"

Haber3.com'un takip ettiği açıklamalarda Bakan Bayraktar, devletin enerji maliyetlerini göğüslemeye devam ettiğini vurguladı. Artan küresel gaz fiyatları nedeniyle fatura desteğinin 620 milyar liraya ulaştığını belirten Bayraktar, akaryakıtta uygulanan "Eşel Mobil" sistemiyle de 600 milyar liralık vergiden feragat edildiğini hatırlattı. Bayraktar, "Bu düzenleme olmasaydı benzin ve dizel litre fiyatları bugün 15 lira daha yukarıda olurdu" dedi.

"Türkiye'nin gaz stokları Avrupa'yı katladı"

Türkiye'nin arz güvenliği konusunda şanslı bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, depo doluluk oranlarına dikkat çekti:

Türkiye (Silivri & Tuz Gölü): %72 Dolu

Avrupa Ortalaması: %28 Dolu

Bayraktar, LNG tedarik kapasitesinin 5 kat artırıldığını ve Karadeniz gazının sisteme girmesiyle dışa bağımlılığın hızla azaldığını belirtti.

Yeni destek modeli: "İhtiyacı olmayana destek yok"

Bakan Bayraktar, doğal gaz destek sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Pandemi döneminde başlayan "herkese eşit destek" modelinden, "etkin destek" modeline geçileceğini açıklayan Bakan, "Gelir seviyesi yüksek, ihtiyacı olmayan kesimden desteği keseceğiz. Emeklilerde ve düşük gelirli gruplarda ise desteği artıracağız" ifadelerini kullandı.

2028 Hedefi: 17 Milyon Hanenin Gazı Yerli Kaynaklardan Yerli üretimdeki artış hızına değinen Bayraktar, şu an 4 milyon hanenin ihtiyacının yerli gazla karşılandığını, bu rakamın yıl sonunda 8 milyona, 2028’de ise 17 milyona çıkacağını müjdeledi.