  Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler

Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Küresel krizlere ve artan maliyetlere rağmen doğal gaz faturalarında yıl sonuna kadar artış öngörmediklerini belirten Bayraktar, "620 milyar liralık desteğimiz sürüyor" dedi.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki sıcak çatışmaların enerji piyasalarına etkisini değerlendirerek, özellikle konutlardaki doğal gaz faturaları konusunda vatandaşın yüreğine su serpen bir mesaj verdi: "Bütün hedefimiz yıl sonuna kadar fiyat artışı olmadan süreci tamamlamak."

"620 Milyar TL'lik destek sürüyor"

Haber3.com'un takip ettiği açıklamalarda Bakan Bayraktar, devletin enerji maliyetlerini göğüslemeye devam ettiğini vurguladı. Artan küresel gaz fiyatları nedeniyle fatura desteğinin 620 milyar liraya ulaştığını belirten Bayraktar, akaryakıtta uygulanan "Eşel Mobil" sistemiyle de 600 milyar liralık vergiden feragat edildiğini hatırlattı. Bayraktar, "Bu düzenleme olmasaydı benzin ve dizel litre fiyatları bugün 15 lira daha yukarıda olurdu" dedi.

"Türkiye'nin gaz stokları Avrupa'yı katladı"

Türkiye'nin arz güvenliği konusunda şanslı bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, depo doluluk oranlarına dikkat çekti:

Türkiye (Silivri & Tuz Gölü): %72 Dolu
Avrupa Ortalaması: %28 Dolu

Bayraktar, LNG tedarik kapasitesinin 5 kat artırıldığını ve Karadeniz gazının sisteme girmesiyle dışa bağımlılığın hızla azaldığını belirtti.

Yeni destek modeli: "İhtiyacı olmayana destek yok"

Bakan Bayraktar, doğal gaz destek sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Pandemi döneminde başlayan "herkese eşit destek" modelinden, "etkin destek" modeline geçileceğini açıklayan Bakan, "Gelir seviyesi yüksek, ihtiyacı olmayan kesimden desteği keseceğiz. Emeklilerde ve düşük gelirli gruplarda ise desteği artıracağız" ifadelerini kullandı.

2028 Hedefi: 17 Milyon Hanenin Gazı Yerli Kaynaklardan Yerli üretimdeki artış hızına değinen Bayraktar, şu an 4 milyon hanenin ihtiyacının yerli gazla karşılandığını, bu rakamın yıl sonunda 8 milyona, 2028’de ise 17 milyona çıkacağını müjdeledi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında ! Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında ! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı!