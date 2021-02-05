Dolar, euro, sterlin ve altın fiyatları fena çakıldı!

Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ''Bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemekte" açıklamasının ardından dövizde düşüş hızlandı.

Dolar/TL 7,05, Euro/TL 8,47, Sterlin/TL ise 9,67 TL'den işlem görüyor. Gram altın 407 TL, gümüş ise 6,03 TL seviyesinde. Bitcoin ise 38 bin 198 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.800 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 404/408, çeyrek altın 655/669, Cumhuriyet altını ise 2.698/2.728 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

AĞBAL'DAN FAİZ VURGUSU

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 2021'de uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyleyen TCMB Başkanı Naci Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ''faiz indirimi'' açıklaması