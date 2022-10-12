Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar kuru zirvedeki seyrine devam ederken, gram altın yeniden 1.000 TL seviyesinin altında işlem görüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verisi sonrası Perşembe açıklanacak olan ve yüksek gelmesi beklenen TÜFE verisi ile 2023 yılında faizlerin yüksek kalacağı tahminleri pekişirken, dolar da yeniden son 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,04 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den,

20,37 TL'den başlayan Sterlin 20,42 TL'den,

12,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,70 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5902 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0504 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.666 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.667 Dolar'dan,

995 TL'den başlayan Gram altın 996 TL'den,

1.601 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.601 TL'den,

6.587 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.588 TL'den,

11,47 TL'den başlayan Gümüş ise 11.44 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.071 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.075 Dolar'dan,

1.282 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.289 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,77 Dolar'dan işlem görüyor.

TCMB'NİN FAİZİ TEK HANEYE ÇEKMESİ BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kabine toplantısı sonrası, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar ve yüzde 7.5 faiz ile kullandırılacaktır" dedi.

Piyasalar kredileri döviz talebi yaratma ihtimali nedeniyle takip ediyor. KGF'nin ilk bölümü net ihracat odağı ile çıktığı için bu endişe gerçekleşmemişti. Esnaf kredilerinde de benzer seyir oluşup oluşmayacağı önümüzdeki yıl izlenecek. Son dönemde net ihracat odağı dışında kalan kredilerde dış dışlanmış durumda.

TL YÜZDE 3.5 DEĞER KAYBETTİ

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor.

Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti. Bu kapsamda bu hafta TBMM'de görüşmeleri başlayacak torba tasarıda da benzer yönde bir çok adım bulunuyor.