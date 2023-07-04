Dolar için dikkat çeken yıl sonu tahmini

Türk Lirası'nın ABD doları karşısında değer kaybı sürerken, Japonya'nın en köklü bankalarından MUFG dolar kuruna yönelik yıl sonu tahminini açıkladı

50 farklı ülkede faaliyet gösteren Japonya'nın en köklü bankalarından biri olan MUFG, dolar/TL’nin 2023 yılının sonunda 29 lira seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı.

Türk lirasının ABD doları karşısında haziran ayında yüzde 20'nin biraz üzerinde bir değer kaybı yaşadığına dikkat çeken MUFG Bank analistleri, dolar/TL'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde 28, dördüncü çeyreğinde ise 29 seviyesinde olmasını beklediğini duyurdu.

Dolar/TL'nin 2024 ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte 30 olacağını öngören MUFG Bank, haziran ayında faizi 650 baz puan artıran TCMB'nin, temmuz ve ağustos aylarında da artırarak, enflasyon seviyesine yaklaştırmasını beklediklerini de ifade etti.

Dolar Türk Lirası karşısında zirve seyrini sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 22 Haziran Perşembe günü 27 ay sonra sonra ilk kez faiz artışı kararı vererek, politika faizini yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kuru tarihi yükselişe geçti.

Dolar ve eurodan art arda rekorlar geldi. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından kurda rekor serisi son bulsa da yükseliş eğilimi sürüyor.

TCMB politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükselttiği 22 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yayımladığı mesajlar da PPK özetleri metnini neredeyse baştan sona değiştirmiş oldu. Ancak TCMB'nin bu kararı piyasaya bekleneni vermedi ve son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

Öte yandan küresel piyasalar, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izliyor. ABD'de enflasyon endişesinin kısmen azalmasıyla rahatlayan piyasalar, resesyon fiyatlamalarının güçlenmesiyle yeniden yön arayışına girdi. Ayrıca ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimali de öne çıkmaya devam ediyor. Ülkede terse dönen getiri eğrisi son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ederken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 25,94 TL'den başlayan Dolar 26,05 TL'den,

28,26 TL'den başlayan Euro 28,42 TL'den,

32,95 TL'den başlayan Sterlin 33,13 TL'den,

17,96 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,07 TL'den işlem görüyor.