  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dolar kuru için korkutan tahmin

Dolar kuru için korkutan tahmin

Dolar kuru için korkutan tahmin

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Merkez Bankası'nın 'faiz' açıklaması sonrası Türkiye'ye yönelik endişelendiren dolar tahmininde bulundu.

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

 Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB'nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19'da tutacağını belirtti.

'HATA YAPMA RİSKİ ARTIYOR'

"Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor" diye belirten Kalen, "Piyasalar gelecek haftalarda TCMB'nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir" dedi.

YÜZDE 2.5 DEĞER YİTİRDİ

Son dört işlem gününde dolar karşısında TL, yüzde 2.5 değer yitirdi. Dolar, bu sabah 09.54 itibarıyla 8.47 seviyesinde işlem gördü. TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 23 Eylül'de yapılacak.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalarda ibre yön değiştirdi! İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün en yaygın semptomları değişti
''Günlük 200 liraya çalışacak eleman bulamıyoruz''
Türkiye'de doktorları şaşkına çeviren Covid-19 vakası
Kiralık ev bakanların vay haline! İşte il il fahiş zamlı kira fiyatları
Pandemide düşük faizli kredi çekenler dikkat! Yapılandırma geldi
Son ankette Bahçeli'ye MHP seçmeninden kötü haber
MEB’in atama oyunu ortaya çıktı: Karma atama geri geldi
Yine Pitbull dehşeti... Küçük çocuğu paramparça edecekti
Hurdalıktan aldığı 1964 model Volkswagen T2'yi öyle bir yeniledi ki...