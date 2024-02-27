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Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir''

Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir''
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Türk Lirası her yeni gün döviz kuru karşısında adım adım daha da değer kaybetmeye devam ederken döviz kurları için endişelendiren uyarı Doç. Dr. Atilla Çifter'den geldi...

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, enflasyonla mücadelenin sadece para politikası ile yürütülemeyeceğini belirterek, yapısal reformların önemine dikkati çekti.

Çifter, bu politikalar hayata geçirilmeden sadece döviz kurunu tutmaya çalışmanın "şok artışlara neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Seçimlerin ardından kemer sıkma politikasının devreye alınacağına ilişkin bir beklenti olduğunu dile getiren Çifter, “Ekonomi yönetimi bütçeyi tutturmak yerine vergilendirme, kredi kartı ve diğer harcamalar üzerinden talebi kısmaya yönelik bir adım atabilir. Bu da enflasyonu baskılayan bir etki yaratır.” dedi.

Çözümün makro politikalara dönmek olduğunu belirten Çifter, "Dış kaynak çekecek adımların bir an önce atılması. Buna rağmen enflasyon mücadelesine, maliye politikası olmadan sadece döviz kurunu belli bir bantta tutarak devam edilirse, gerilme ve kurda şok artış yaşanabilir.” dedi.
#döviz kuru

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