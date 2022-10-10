Dolar zirvede, gram altın sert düştü

Dolar kuru Fed'in şahin duruşunu koruyacağı beklentisiyle güçlenirken piyasalar haftaya düşüşle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta başında düşüş yaşamış ve 111 seviyesinin altına gerilemişti. Ancak cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklenenden yüksek gelmesiyle ibre tersine döndü.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre eylülde tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3.7 den yüzde 3.5'e geriledi. Beklenti istihdamın 355 bin artması yönündeydi.

İstihdam piyasasında beklenenden olumlu bir veri gelmesi Fed'in faiz artırımı konusundaki 'şahin' duruşunu koruyabileceği yönünde değerlendirildi. 2 Kasım'da Fed'den 50 baz puanlık artırım beklentisi iyice zayıflarken yeniden 75 baz puanlık faiz artırımı ihtimali öne çıktı.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Bunun sonucu olarak dolar endeksi 112.7'yi aştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi geçen hafta başında yüzde 3.58 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla yüzde 3.88 oldu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,57 TL'den,

18,09 TL'den başlayan Euro 18,06 TL'den,

20,59 TL'den başlayan Sterlin 20,53 TL'den,

12,79 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,74 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6160 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1017 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.695 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.670 Dolar'dan,

1.013 TL'den başlayan Gram altın 997 TL'den,

1.628 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.603 TL'den,

6.701 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.595 TL'den,

12,04 TL'den başlayan Gümüş ise 11.72 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.486 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.275 Dolar'dan,

1.321 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.308 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 97,98 Dolar'dan işlem görüyor.