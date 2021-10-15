Dolardan yeni rekor! 1 Dolar = 9,24 TL!

Piyasalarda Türk Lirası'ndaki kan kaybı büyüyor. Dolar kuru Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 9,24 TL'yi gördü. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Merkez Bankası’nın geçen ayki faiz indirimiyle doların yükselişi hızlandı. Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürmüştü. Bu sürpriz hamleyle dolarda hareketlilik başladı.

Resmi Gazete'de dün yer alan TCMB'deki görevden alma kararları sonrasında bir anda yükselen piyasalarda dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak dolar bu sabah 9,19 TL seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 9,09’luk zirvenin ardından dün gece saatlerinde 9,18’i görmüştü. Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin görevden alınmasının ardından yükselişe geçen dolar/TL bugün 9.24 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22 olarak açıklanmıştı. Böylece kur, yıl sonu beklentisinin de üzerine çıkmış oldu.

İşte piyasalarda son durum:

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,23 TL'den, Euro 10,72 TL'den, Sterlin ise 12,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1710 lira, avronun satış fiyatı ise 10,6320 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,91 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.786 dolar olan altında, gram altın 542/528, çeyrek altın 849/867, Cumhuriyet altını ise 3.495/3.532 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gram altında tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 6 Kasım 2020’de 534 lirayla görülmüştü.

En yüksek seviyenin gördüğü günde küresel altın fiyatları 1951 dolar seviyesinde bulunurken, dolar/TL ise 8,51’deydi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 58 bin 836 dolardan, ethereum ise 3 bin 756 dolardan fiyatlanıyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

POLİTİKA FAİZİ

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor.

KAVCIOĞLU'NUN MESAJLARI

Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından yükselişe geçti.

Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece alınan faiz indiriminden kaynaklandığını düşünmenin doğru olmayacağını dile getirdi. Kavcıoğlu "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Toplantının ardından dolar/TL kuru kademeli yükselişine devam etti. Dolar daha sonra piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde yükselişe geçerek 9 lirayı aştı ve tarihi zirvesini 9,0185 seviyesine taşıdı.

Doların yükselerek tarihi zirvesini aşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları da etkili oldu.

Erdoğan önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Suriye'ye ilişkin "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır.

Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız" açıklamalarının ardından yükselerek 9 lirayı aşmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDA GECEYARISI ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla dikkat çeken görüşmesinin üzerinden saatler geçmişken, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı.

DOLAR/TL, ABD ENFLASYON VERİSİ ARDINDAN HIZLI YÜKSELDİ

ABD'de enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi.

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, ağustosta olduğu gibi yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

Eko Faktoring Ekonomisti Arda Tunca, PPK'daki değişiklikler sonrası "TCMB'nin artık Türkiye'nin para politikasını yönetemeyecek durumda olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor" dedi.

Bugün iç piyasada saat 1000'da Ekim ayına ilişkin TCMB piyasa katılımcıları anketi ve 1100'de Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek. Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın boyutu izlenecek.