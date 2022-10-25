Dolar/TL'de derin sessizlik! Altın fiyatları hareketlendi

Merkez Bankası'nın faiz indirimine tepki vermeyen dolar/TL yatay seyretmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine tepki vermeyen dolar kuru, BDDK’nın kredileri sıkılaştıran yeni kararına da tepki vermedi ve 18,60 civarında hareket etmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'den yüzde 10.50 seviyesine çekti. Böylece 150 baz puanlık indirime gidilmiş oldu. Piyasaların beklentisi ise 100 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönündeydi.

BDDK'DAN KREDİLER İÇİN YENİ KARAR

BDDK’den yapılan açıklamaya göre, alınan kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’u aşması durumunda geçerli oluyordu.

Karar doğrultusunda 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.

YUAN, DOLAR KARŞISINDA TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Dolar, diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmeye devam ederken, son olarak bu para birimleri arasına Çin yuanı da katıldı.

Çin’de ekonomik gidişata yönelik artan endişelerle dolar/yuan paritesi uluslararası piyasada 7,33’le rekor kırdı.

Çin’de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), 20. Ulusal Kongresi’nin ardından yönetim organlarını belirlerken, büyümenin aksayabileceği ve bölgede tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler yuanı dolar karşısında tarihi düşük seviyeye taşıdı.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,60 TL'den başlayan Dolar 18,59 TL'den,

18,36 TL'den başlayan Euro 18,37 TL'den,

20,98 TL'den başlayan Sterlin 21,02 TL'den,

12,48 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,49 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5987 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3941 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.649 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.649 Dolar'dan,

986 TL'den başlayan Gram altın 986 TL'den,

1.585 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.585 TL'den,

6.524 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.522 TL'den,

11,48 TL'den başlayan Gümüş ise 11.50 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.375 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.298 Dolar'dan,

1.351 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.346 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,51 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,35 Dolar'dan işlem görüyor.