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Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye için ekonomisinin bu sene yüzde 2.3, 2023 yılında ise yüzde 3.2 büyümesini bekleniyor.

Kurum Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2.3, 2023'te yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bankanın "Küresel Ekonmik Beklentiler" adlı raporunda dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının kaydedileceği öngörüldü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış zorlu olacak" açıklamasını yaptı.

ABD için 2022 büyüme tahmini yüzde 3.7'den yüzde 2.5'e, Euro Bölgesi için ise yüzde 4.2'den yüzde 2.5'e düşürüldü.

Kurum dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde de büyümenin geçen yılki yüzde 8.1'den yüzde 4.3'e gerilemesini bekliyor.

Etiketler dünya bankası büyüme tahmini türkiye
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