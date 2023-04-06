Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı

Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 3.2 büyüyecek. Banka, 2024-25 döneminde ortalama büyümenin yüzde 4,2 olacağını tahmin etti.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya'da ekonomik aktivitenin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkileri, ısrarcı şekilde yüksek enflasyon ve sıkı finansal şartların etkisi ile bu yıl da bastırılmış olmaya devam etmesinin olası olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya bölgesi için bugün yayınladığı raporda, bölge ekonomisinin 2024-25 döneminde ortalama yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin etti.

Tüketici fiyatlarında, özellikle gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan keskin artışın medyan yıllık enflasyonun 2022 sonunda yüzde 15,9'a çıkardığını belirten Dünya Bankası, bugünün bölgede son 20 yılda görülen en yüksek enflasyon olduğuna dikkat çekti.

Raporda, Türkiye'nin 6 Şubat'ta 2 büyük deprem yaşadığına ve depremin doğrudan verdiği hasarın 34,2 milyar dolar olduğunun hesaplandığını işaret eden Dünya Bankası, depremin gerçek maliyetinin dolaylı maliyetler ile iki katına çıkabileceğini vurguladı.

Dünya Bankası, hükümetin hane halklarına desteği ve yeniden inşa çabaları çerçevesindeki yatırımların etkisiyle Türk ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörürken, 2024-25 döneminde ortalama büyümenin yüzde 4,2 olacağını tahmin etti.