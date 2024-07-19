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Dünya markalarında düşüş trendi başladı

Dünya markalarında düşüş trendi başladı
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Dünyanın en ünlü lüks markalarının hisseleri, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle bu hafta keskin düşüşler yaşadı.

Küresel ekonomik belirsizlik ve özellikle Çin ile ABD'de yavaşlayan büyüme, lüks tüketim markalarını derinden etkiledi. Birçok lüks markanın hisseleri, düşen satışlar ve karamsar beklentiler nedeniyle keskin düşüşler yaşadı.

İngiliz lüks moda markası Burberry, perakende gelirinin 29 Haziran 2024 itibarıyla biten son 13 haftada yüzde 22 düştüğünü ve temettü ödemelerini iptal ettiğini açıkladı. Üst yönetimdeki değişikliklerin de etkisiyle Burberry'nin hisseleri haftanın ilk gününde yüzde 15 düşüşle başladı ve hafta boyunca kayıplarını sürdürdü.

Alman lüks moda markası Hugo Boss, ikinci çeyrekte grup satışlarının yüzde 1 azaldığını bildirdi. Özellikle İngiltere ve Çin gibi ana pazarlardaki zorlukların altını çizen şirket, 2024 yılı için satış öngörüsünü aşağı çekti. Hugo Boss hisseleri, finansal sonuçlarını açıkladığı 16 Temmuz'da yüzde 13,5 değer kaybederek Nisan 2021'den sonraki en düşük seviyesine geriledi.

İsviçre merkezli saat markası Swatch da Çin'deki zayıf talep nedeniyle yılın ilk yarısında karının yüzde 70 düştüğünü açıkladı. Tissot, Longines ve Omega gibi lüks saat markalarını bünyesinde barındıran Swatch, satışlarının yüzde 14,3 azalarak 3,85 milyar dolara gerilediğini belirtti. Şirketin hisseleri haftanın ilk gününe yüzde 11,5 düşüşle başlarken, son 4 yılın en kötü gününü yaşadı.

DİĞER LÜKS MARKALAR DA ETKİLENDİ

Fransız lüks tasarım markası Hermes’in hisseleri de bu hafta belirgin hale gelen olumsuz piyasa koşullarından etkilendi ve yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Hermes, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını 25 Temmuz'da açıklayacak.

Fransız lüks tüketim grubu Louis Vuitton Moet Hennessy'nin (LVMH) hisseleri haftaya yüzde 2,5 düşüşle başlarken, İtalyan lüks moda markası Christian Dior'un hisseleri de yüzde 5'e varan kayıplar yaşadı. İtalyan moda markası Prada'nın hisseleri yüzde 5, ABD'li Ralph Lauren ise yüzde 7'yi bulan değer kayıpları yaşadı. İsviçre merkezli mücevher, aksesuar ve giyim firması Richemont'un hisseleri de yüzde 3,5'in üzerinde düştü.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Küresel danışmanlık şirketi Bain & Company Kıdemli Ortağı ve EMEA Moda ve Lüks Lideri Federica Levato, ekonomik belirsizliklerin lüks tüketim ürünleri pazarına olan etkilerini değerlendirdi. Levato, "Lüks tüketim ürünleri pazarı, üst üste iki yıl rekor kırdıktan sonra bir normalleşme süreciyle karşı karşıya. Ancak Çin ve ABD gibi kilit pazarlardaki yavaşlayan büyüme, bu duruma büyük katkı sağlıyor. Ultra varlıklı tüketiciler güçlü bir taban oluştursa da, ekonomik belirsizlikler daha geniş bir tüketici tabanında temkinli yaklaşıma yol açıyor" dedi.

Levato, lüks ürünler pazarının yılın geri kalanında da küresel ekonomik belirsizliklerin etkilerini yaşayacağını ve düşük tek haneli büyüme öngördüklerini belirtti. Ayrıca, tüketicilerin temkinli harcamaları nedeniyle lüks markaların müşteri tabanlarını yenileme ve çeşitlendirme konusunda baskı altında olduklarını vurguladı.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE ÇİN'İN ROLÜ

Bain & Company'nin öngörüsüne göre, lüks ürünlerin piyasa değeri 2030 itibarıyla 580 milyar euroya kadar yükselebilir. Bu, pazarın 2019'daki değerinin iki katına çıkacağı anlamına geliyor. Çin'in ABD ve Avrupa'yı geride bırakarak yüzde 26'lık payla en büyük lüks ürün pazarı haline gelmesi bekleniyor.

 

Etiketler alışveriş lüks tüketim lüks alışveriş AVM alışveriş istatistikleri
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