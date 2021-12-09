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Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni fabrika kurmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni fabrika kurmaya hazırlanıyor

1949'da Danimarka'da kurulan dünyaca ünlü oyuncak şirketi Lego, yeni bir üretim fabrikası daha kurmaya hazırlanıyor.

BBC’nin haberine göre, oyuncak şirketi Lego, Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

LEGO'NUN BÖLGEDEKİ İKİNCİ FABRİKASI OLACAK
Söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Danimarkalı şirket, 5 yıl önce Çin’de açtığı fabrikanın ardından bölgedeki ikinci fabrikasını açmış olacak.

Şirket, 2019 yılından bu yana bölgede çift haneli rakamlarda büyüme kaydetti.

Lego şirketinin operasyonlar sorumlusu Carsten Rasmussen, yaptığı açıklamada, Vietnam hükümetine fabrikanın kurulması için verdiği destekler için teşekkür etti.

2022'DE İNŞAATI BAŞLIYOR
Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak.

Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. (AA)

Etiketler lego oyuncak
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