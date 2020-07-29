  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 29 Temmuz 2020 21:14

Dünyanın beklediği haber! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, faizi yüzde 0.25'te bıraktı.

Dünyanın beklediği haber! Fed faiz kararını açıkladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu ve değişikliğe gitmedi. Fed faizi yüzde 0.25'te bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

-Ekonominin patikası koronavirüs salgınını izleyeceği yörüngeye ciddi şekilde bağlı. 

-Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak.

-Ekonomik aktivite ve istihdam son aylarda biraz toparlandı, ancak yıl başındaki seviyelerinin altında kalmaya devam edecekler.

-Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor.

-Yabancı merkez bankaları için dolar swap hatları ve repo kolaylığı 31 mart'ta kadar devam edecek.

-Hazine ve ajans destekli menkul kıymet alımları en azında cari hızda devam ettirilecek.

-Cari Fed fon faiz oranının ekonominin son gelişmelere karşı koyabildiğinden ve Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini başarma rayına girdiğinde emin olana kadar devam ettireceğiz.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
faiz , fed , faiz kararı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM