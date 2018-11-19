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  2. Ekonomi
  3. 19 Kasım 2018 19:48

Dünyaya flaş uyarı ! ABD ve Çin artırınca...

Almanya Merkez Bankası, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının diğer ülkeleri vuracağını açıkladı.

Dünyaya flaş uyarı ! ABD ve Çin artırınca...
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ABD ile Çin'in  gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırmasının bazı ülkeleri de “sert” bir şekilde etkileyerek ekonomik büyümelerinin yavaşlamasına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Banka, aylık raporunda, ABD ve Çin’in karşılıklı olarak milyarlarca  dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifeleri artmasının bazı ülkelerde ekonomik  büyümeyi yavaşlatacağına işaret etti.

ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafların artmasının üçüncü  ülkeleri sert bir şekilde etkileyeceğine işaret edilen raporda, “enflasyon, faiz  ve doların değeri” senaryosu çizildi.

Bankanın senaryosuna göre, bir ülkede ek gümrük vergilerinden dolayı  fiyatların yükselmesi, ülkede faizlerin yükselmesine sebep olabiliyor. Fiyatların  hızlı olarak yükselmesinden dolayı, merkez bankasının, enflasyonu kontrol altında  tutmak için, faizleri daha fazla artırması gerekiyor.

Böylece yüksek faizler, ülke parasının değerinin tekrar belirlenmesine  sebep oluyor. Eğer Fed faizleri artırırsa, yabancı yatırımcılar faiz geliri elde  etmek için ABD tahvillerine yönelecek, bu da doları destekleyecek ve öteki ülke  para birimlerinin değer kaybetmesine sebep olacak.

Bankanın ekonomistlerine göre, dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD  ve Çin arasında ticaretteki anlaşmazlıklar artmaya devam ederse, küresel ekonomi  de önemli ölçüde kayıplar mümkün hale gelecek.

ABD ve Çin’in karşılıklı olarak ithalat tariflerini daha da artırması  durumunda, Çin’in gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 1’lik gerileme, dünya  ticaretinde de yüzde 1,5’den fazla bir düşüş yaşanabilecek.

Ticaret ihtilaflarının artması, İtalya ve Almanya’nın gayri safi yurt  içi hasılasında da sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,3’lük olumsuz bir etki yapacak.

Bundesbank raporunda ayrıca, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde  0,2 küçülmesinden sonra son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü güçlü bir şekilde  toparlanacağını da bildirildi.

AA

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