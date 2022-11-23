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Düzce'de vergi ödemeleri ertelendi

Düzce'de vergi ödemeleri ertelendi
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Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vergi ödemeleri 1 ay ertelendi.

Düzce'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ildeki vergi ödemeleri ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlandığını belirterek, vergi ödemelerinin 1 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" denildi.

Etiketler düzce vergi ödemesi erteleme hazine ve maliye bakanlığı
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