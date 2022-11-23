Düzce'de vergi ödemeleri ertelendi
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vergi ödemeleri 1 ay ertelendi.
Düzce'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ildeki vergi ödemeleri ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlandığını belirterek, vergi ödemelerinin 1 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, "Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol