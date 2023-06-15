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Ekmeğe yüzde 50 zam geliyor

Ekmeğe yüzde 50 zam geliyor
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurdu. Ekmek fiyatlarının yüzde 50 oranında zamlanması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şuna dikkat çekti: “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz.”

 

Cumhuriyet

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