Ekonomide gelinen son nokta: Ucuz ekmek için gün ağarmadan kuyruğa giriyorlar

Ekonomi her geçen gün kötüye giderken, uygun ekmek alabilmek için gün ağarmadan kuyruğa giren vatandaşların görüntüleri dikkat çekti.

Undan şekere birçok gruba gelen zam fiyatlarıyla ekmek fiyatları da 3,5 TL'ye kadar dayandı. Ekonomik krizle boğuşan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek büfelerinde 1 lira 25 kuruştan satılan ekmeği almak için sabahın en erken saatlerinde kuyruğa giriyor.

ANKA Haber Ajansı, uygun ekmek alabilmek için gün ağarmadan kuyruğa giren yurttaşları görüntüledi ve görüşlerini aldı.

'O KADAR AĞIR İŞLERDE ÇALIŞTIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

"Ben 76 yaşındayım o kadar ağır işlerde çalıştım böyle bir şey görmedim. Her gün zam her gün zam" diyen bir yurttaş, "Milletimiz için çok kötü bir şey. Ben istiyorum ki herkes insan gibi yaşasın herkes alabilsin" diye konuştu.

Yurttaşların ifadeleri şöyle oldu:

"Bu milletin hali ne olacak böyle bilmiyorum. Allah milletin yardımcısı olsun kızım.

'İNANMAYANLARA GÖNDERİN GÖRÜNTÜLERİ'

"İnanmayanlara gönderin bu görüntüleri. Millet buraya keyfinden mi geliyor? ben 77 yaşındayım niye geldim? Dün öğlen burada 150 metre kuyruk vardı. Hele ikindiden sonra hiç alınamıyor."

'BU BİR ŞOV DEĞİL GERÇEK'

"Diğer ekmek pahalı alamıyoruz, emekliyiz. Hastayım ameliyatlıyım ne yapayım, nereye gideyim? Bir sürü yine ameliyat olacağım, param yok emekli maaşıyla ne yapabilirim? Mecbur halk ekmeği alıyorum, başka ne alabilirsin? Artık ekmek de yiyemeyeceğiz. Bittik. Tarım olmazsa biz ekmeksek, biçmezsek bu ekmeği nasıl alacağız? Bu bir şov değil işin gerçeği."

'KOMBİ YAKMAYA KORKUYORUM'

"Dün hastane çıkış ekmek alacağım, bir kuyruk geri vazgeçtim. Çünkü benim ikizlerim var komşuya emanet etmişim, ekmek kuyruğuna giremedim. Bakkaldan bir ekmek alıyorsun 2,5-3 lira. Kiracı adamsın, tek kocan çalışıyor 3 çocuk var. Allah herkese yardım etsin. O kadar çok pahalılaştı ki hayat, Allah fakirin yardımcısı olsun. Devlet başkanları cebini dolduruyor olan millete oluyor. Sesimizi duyurduğunuz için Allah sizden razı olsun. Ama konuşsak ne yazar ki yine aynı şey yine aynı şey. Milleti düşünen yok. Kiramızı nasıl veriyoruz? Benim 3 tane küçük çocuğum var, kombi yakmaya korkuyorum nasıl ödeyeceğim diye. Aman hava biraz güzel oldu mu hemen ben kombimi kapatıyorum. Düşünün nelerden kısar olduk. Bizim için önemli değil ama gelecek nesillere ben çok üzülüyorum. Allah herkese yardım etsin.

"Berbat hiçbir şeye ulaşamıyorum mücadele etsen suç. Onun için kemerleri sıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ömrümüzün sonuna kadar da sıkacağız bu gidişle."

'ANLATACAK O KADAR ŞEY VAR Kİ... HANGİSİNDEN BAŞLAYAYIM?'

"Bütçeme uygun olduğu için ve geçim sıkıntısı çektiğimiz için... Şu an bir evde 6 kişi yaşıyoruz, 4 çocuk, eşim ve ben. Asgari ücretle nereden kısarsak oradan kâr. Her gün 8 ekmek alıyorum ama yetmiyor. Ülkenin düştüğü durum üzücü ama lakin hiçbir umudumuz yok yöneticilerden dolayı. Halkı düşündüklerini sanmıyorum. Kendi ceplerini daha ön planda tuttukları için halktan koptukmlarını düşünüyorum, hiçbir şey düzelmeyecek. Ülkeyi bu duruma düşüren insanlardan kurtarmalarını bekleyemem."

"Anlatacak o kadar çok şey var ki hangisinden başlasam bilmiyorum eğitim, adalet, hepsi altüst olmuş. Dolar, euro almış başını gitmiş. İşsizlik zaten..."

ANKA