  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik güven endeksi açıklandı, haberler kötü

Ekonomik güven endeksi açıklandı, haberler kötü

Ekonomik güven endeksi açıklandı, haberler kötü

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, 100 seviyesini altına gerileyerek kötümserliği işaret etti.

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2 azalarak 99,3 değerini aldı.

Buna göre, endeks ekimde 101,4 iken kasımda yüzde 2 azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasımda yüzde 7,3 azalarak 71,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 119,4 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 93,6 değerini aldı.

Endekste 100 seviyesinin altı genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.

Etiketler ekonomik güven endeksi güven endeksi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eskort açıklamasıyla olay olan Aygün Aydın'dan ilginç pozlar
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar yeni haftaya böyle başladı
MasterChef'te elenen isim belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım''
DSÖ’den dikkat çeken ''Omicron'' varyantı çağrısı
Yine bir ihale yine aynı holding!
İşte AK Parti iktidarı döneminde satılan fabrika ve kurumların tam listesi
MHP'den yardım isteyen ''kedicik''e büyük şok!
Nagehan Alçı'yı canlı yayında köşeye sıkıştıran FETÖ çıkışı
Pankekçi kızın seksi iş kıyafeti başına iş açtı