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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinin sonuçları belli oldu. Ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

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AA

Etiketler ekonomist enflasyon beklentisi beklenti anketi aa finans
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